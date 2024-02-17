"Емоції суперечливі. Ми втратили кількох футболістів, і не знаю, наскільки все серйозно. Ні для кого з них ситуація не дуже добра.

Суперкамбек Салаха і "травми на щастя" у відеоогляді матчу Брентфорд – Ліверпуль – 1:4

Але те, що хлопці зробили після 15-ї хвилини, вражає. Вони грали проти команди, покликання якої – докучати супернику. 18 разів м'яч влітає у твій штрафний після стандартних положень – потрібно більше гравців і удачі, а також потрібна допомога воротаря, і він провів чудовий матч.

З певного моменту ми проводили хорошу гру. Ми контролювали цього суперника настільки, наскільки це можливо, і задоволені цим.

Невезіння з травмами? Джонс отримав забій, Жота теж був травмований унаслідок стику. У випадку з Нуньєсом ми не знаємо, чи є там якась проблема, він просто щось відчув.

Подивимося. Нам не було просто, але зараз усе гаразд. У нас 57 очок, і через кілька днів на нас чекає новий матч", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, Діогу Жота і Кертіс Джонс були замінені під час першого тайму з Брентфордом, Дарвін Нуньєс – у перерві.

Ліверпуль наразі перебуває на першому місці з 57 балами. У наступному турі мерсисайдці зіграють проти Лутона.

Ліверпуль ефектно розтрощив у Лондоні команду українця – перед фіналом проти Мудрика Клопп втратив кількох зірок