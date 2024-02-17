Егор Ярмолюк традиционно начал в запасе "пчелок". Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Яркий открытый футбол с первых минут. Брентфорд вбрасывает аут на игрока, который оторвался, Ньоргор берет паузу, вытягивает на себя оппонента и катит в разрез – Янельт совсем один, но не попадает. Луис Диас дает за спины, правый защитник Брэдли врывается по центру, накручивает парочку хозяев, словно форвард, и бьет с носка. Флеккен вытаскивает, как и расстрельное добивание Жоты в упор.

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Мопе тонким пасом выводит Тоуни в штрафную. Сбился прицел у Айвена, очень расстроен нападающий сборной Англии. Келлехер на месте и после штрафного все того же Тоуни, и после дальнего заброса ему же на ход. Там будто сил не хватило лидеру Брентфорда после интенсивного рывка. Жота мощно приложился под перекладину – Флеккен уже на 21 минуте выдал знаковые 3 сейва. Жота проходит, казалось, всех, но Диас упускает возможность пробить из-за подката защитника. Тоуни с Ньоргором неудачно стреляют из-за пределов поля. Почти вдвое больше контролирует мяч команда Клоппа, но ударов побольше у хозяев.

Кертис Джонс травмировался, вынужденная замена на 34 минуте – выходит Гравенберх. Гол Ливерпуля пришел после стандарта, который исполнял голкипер Брентфорда. Гости выбили в центр, где Жота одной скидкой головой вывел Дарвина один на один. Нуньес эффектно перебросил Флеккена, реализовав свой первый момент в матче! Двойной удар для Жоты. Сперва свой же Маккалистер наступил на ногу, а затем Ньоргор с разгона упал на колено. Это конец матча для Диогу. Салах выходит на 44 минуте.

И египтянин сразу же запорол супермомент. Диас на скорости в очередной раз уничтожил оппонента на левом фланге, прострел Луиса подправил Дарвин, а Салах деревянным приемом все испортил, хотя мог расстреливать ворота с нескольких метров. После гола Ливерпуля зрители увидели лишь слабую попытку удара Мопе, хотя с добавленным временем оставалось более 17 минут. Когда прозвучал свисток на перерыв, Клопп был далек от радости и побежал спрашивать, что там с его двумя травмированными игроками, которые только-только разыгрались и начали приносить успех за успехом.

A comprehensive 4-1 victory over Brentford for #LFC but marred by new casualties.



Salah back with a bang

️ Injury problems mount

No Alisson, no problem.https://t.co/1dFOv07rEq — Andy Jones (@adjones_journo) February 17, 2024

В перерыве Дарвин Нуньес уступил место на поле Коди Гакпо. Брэдли в полете грубо шипами проехался по ноге Тоуни. Айвен держался за бедро с гримасой боли, но вернулся в игру. Диас решил, что соперники – это столбики на тренировках. Какой же прекрасный рейд от колумбийца, в котором сплозовал лишь недостаточно точный удар. И вновь мог бы быть гол в стиле Брентфорда. Ван Дейк так выиграл воздушную дуэль, что по сути вывел Салаха на свидание с кипером. Очень неудачный удар мимо ворот от Мохамеда.

Впоследствии египтянин не лучшим образом разогнал контру 3 в 3. Однако свою работу выполнил. Салах нашел Мак Аллистера на линии штрафной, чемпион мира разобрался с защитниками и пробил мимо Флеккена. Брэдли заслуживает аплодисменты фанатов и Клоппа. Как же классно правый защитник, подменяющий травмированного Александера-Арнольда, уже не впервые вбегает в центральную зону, откуда опасно пробивает. Тройная замена Брентфорда на 63 минуте, но не время для Ярмолюка.

Mo Salah's first game back since returning from AFCON and injury, and he's got 1 goal and 1 assist in 25 minutes.



Class is permanent #BRELIV pic.twitter.com/cELlDn623G — Project Football (@ProjectFootball) February 17, 2024

Ну, это же просто копия методичек Франка! Салах доводит до разгрома после того, как Келлехер выбил из вратарской, Гакпо едва заметно сбросил в центре, а Мохамед как-то слишком легко поиздевался над Коллинзом. Очень похожий гол забил Брентфорд в ворота Ман Сити. Дамсгор заменил Йенсена, а почти сразу хозяева один гол отквитали. Висса справа получил пас за спины, после чего вырезал в центр. Регилон пробил в Келлехера, но Тоуни добил без помех. Годос заменил испанца, и сразу же помог Ливерпулю вновь оформить разгромный счет. Иранец пропустил между ног пас Диаса на Гакпо, Коллинз также и здесь вытворял что-то несусветное.

В компенсированное время битва эффектных сейвов. Флеккен спасает после штрафного от Эллиотта, а Келлехер не позволяет Тоуни оформить дубль тяжелым для голкипера ударом на стандарте с нескольких метров. Ярмолюк так и не вышел на поле, а Ливерпуль благодаря шоу своих джокеров Гакпо и Салаха (гол плюс пас у каждого) эффектно укрепляет свою позицию лидера. От Арсенала и Манчестер Сити сейчас 5 очков отрыва, однако за 8 дней до финала Кубка лиги против Челси Мудрика, похоже, теряет Жоту и Джонса минимум. Брентфорд остается на 14 месте – от зоны вылета отделяет лишь 6 баллов.