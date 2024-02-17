Ливерпуль эффектно разгромил в Лондоне команду украинца – перед финалом против Мудрика Клопп потерял несколько звезд
Брентфорд проиграл Ливерпулю (1:4) в 25 туре чемпионата Англии 2023/24. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Егор Ярмолюк традиционно начал в запасе "пчелок". Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Яркий открытый футбол с первых минут. Брентфорд вбрасывает аут на игрока, который оторвался, Ньоргор берет паузу, вытягивает на себя оппонента и катит в разрез – Янельт совсем один, но не попадает. Луис Диас дает за спины, правый защитник Брэдли врывается по центру, накручивает парочку хозяев, словно форвард, и бьет с носка. Флеккен вытаскивает, как и расстрельное добивание Жоты в упор.
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Мопе тонким пасом выводит Тоуни в штрафную. Сбился прицел у Айвена, очень расстроен нападающий сборной Англии. Келлехер на месте и после штрафного все того же Тоуни, и после дальнего заброса ему же на ход. Там будто сил не хватило лидеру Брентфорда после интенсивного рывка. Жота мощно приложился под перекладину – Флеккен уже на 21 минуте выдал знаковые 3 сейва. Жота проходит, казалось, всех, но Диас упускает возможность пробить из-за подката защитника. Тоуни с Ньоргором неудачно стреляют из-за пределов поля. Почти вдвое больше контролирует мяч команда Клоппа, но ударов побольше у хозяев.
Кертис Джонс травмировался, вынужденная замена на 34 минуте – выходит Гравенберх. Гол Ливерпуля пришел после стандарта, который исполнял голкипер Брентфорда. Гости выбили в центр, где Жота одной скидкой головой вывел Дарвина один на один. Нуньес эффектно перебросил Флеккена, реализовав свой первый момент в матче! Двойной удар для Жоты. Сперва свой же Маккалистер наступил на ногу, а затем Ньоргор с разгона упал на колено. Это конец матча для Диогу. Салах выходит на 44 минуте.
И египтянин сразу же запорол супермомент. Диас на скорости в очередной раз уничтожил оппонента на левом фланге, прострел Луиса подправил Дарвин, а Салах деревянным приемом все испортил, хотя мог расстреливать ворота с нескольких метров. После гола Ливерпуля зрители увидели лишь слабую попытку удара Мопе, хотя с добавленным временем оставалось более 17 минут. Когда прозвучал свисток на перерыв, Клопп был далек от радости и побежал спрашивать, что там с его двумя травмированными игроками, которые только-только разыгрались и начали приносить успех за успехом.
В перерыве Дарвин Нуньес уступил место на поле Коди Гакпо. Брэдли в полете грубо шипами проехался по ноге Тоуни. Айвен держался за бедро с гримасой боли, но вернулся в игру. Диас решил, что соперники – это столбики на тренировках. Какой же прекрасный рейд от колумбийца, в котором сплозовал лишь недостаточно точный удар. И вновь мог бы быть гол в стиле Брентфорда. Ван Дейк так выиграл воздушную дуэль, что по сути вывел Салаха на свидание с кипером. Очень неудачный удар мимо ворот от Мохамеда.
Впоследствии египтянин не лучшим образом разогнал контру 3 в 3. Однако свою работу выполнил. Салах нашел Мак Аллистера на линии штрафной, чемпион мира разобрался с защитниками и пробил мимо Флеккена. Брэдли заслуживает аплодисменты фанатов и Клоппа. Как же классно правый защитник, подменяющий травмированного Александера-Арнольда, уже не впервые вбегает в центральную зону, откуда опасно пробивает. Тройная замена Брентфорда на 63 минуте, но не время для Ярмолюка.
Ну, это же просто копия методичек Франка! Салах доводит до разгрома после того, как Келлехер выбил из вратарской, Гакпо едва заметно сбросил в центре, а Мохамед как-то слишком легко поиздевался над Коллинзом. Очень похожий гол забил Брентфорд в ворота Ман Сити. Дамсгор заменил Йенсена, а почти сразу хозяева один гол отквитали. Висса справа получил пас за спины, после чего вырезал в центр. Регилон пробил в Келлехера, но Тоуни добил без помех. Годос заменил испанца, и сразу же помог Ливерпулю вновь оформить разгромный счет. Иранец пропустил между ног пас Диаса на Гакпо, Коллинз также и здесь вытворял что-то несусветное.
В компенсированное время битва эффектных сейвов. Флеккен спасает после штрафного от Эллиотта, а Келлехер не позволяет Тоуни оформить дубль тяжелым для голкипера ударом на стандарте с нескольких метров. Ярмолюк так и не вышел на поле, а Ливерпуль благодаря шоу своих джокеров Гакпо и Салаха (гол плюс пас у каждого) эффектно укрепляет свою позицию лидера. От Арсенала и Манчестер Сити сейчас 5 очков отрыва, однако за 8 дней до финала Кубка лиги против Челси Мудрика, похоже, теряет Жоту и Джонса минимум. Брентфорд остается на 14 месте – от зоны вылета отделяет лишь 6 баллов.