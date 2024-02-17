Ливерпуль открыл счет благодаря нехитрой комбинации на 35-й минуте. Ван Дейк запустил мяч через полполя, Жота сбросил Дарвину, а тот элегантно перебросил кипера. Из-за травм "красные" потеряли трех игроков до перерыва – автора гола, ассистента и Джонса.

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Во второй половине Ливерпуль разнес жалкую оборону Брентфорда. Мак Аллистер удвоил преимущество, а Салах (надел футболку клуба впервые за месяц) и Гакпо оформили по гол+пас. К слову, именно этот дуэт заменил травмированных. Без гола не ушел с поля и Айвен Тоуни, но Брентфорду пришлось терпеть болезненное поражение – 1:4.