"Это реальная история, этим делом сейчас занимается полиция. Олег никогда не будет выносить какие-то ссоры, но когда уже так случилось...

Конфликт Ващука и Гусева: Генеральная прокуратура отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" о задолженности

Если честно, не понимаю, как можно такие суммы давать в долг без расписки. Когда человек приезжает, забирает деньги в банке под твое имя, под честное слово обещает, что он их вернет, потому что вот сейчас надо. Самое ужасное, ну скажи ты, что вот сейчас не могу вернуть. Но отказываться от своих слов публично... Для меня это дикость. Мне кажется, что карма в этом случае, а я очень на это надеюсь, сработает. Если полиция не догонит этого человека, то его догонит карма.



Долг никто не вернул, потому что у Ващука есть влиятельные друзья. Они не позволяют дать ход этому делу, как могло бы быть. К сожалению, в нашей стране это так решается, все мы знаем о коррупции. Это большая сумма и для меня это жесть. Это же не 100 гривен взять, так делать просто нельзя, это свинство. Олег с Ващуком, конечно же, не общаются. Не знаю, как Влад спит после всего этого ночью", – резюмировала Мария в интервью SportArenaTV.

Напомним, Владислав Ващук в течение длительного времени якобы должен Олегу Гусеву 50 тысяч долларов. Экс-защитник занял деньги еще в 2008 году, однако с тех пор вернул только 10 тысяч.

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины