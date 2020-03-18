"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины

Интервью Артема Франкова с прославленным универсалом киевского Динамо и сборной Украины предыдущих двух десятилетий.

К сожалению, повод для общения с легендой "Динамо" и сборной Украины выдался не слишком приятным – можно даже с уверенностью сказать, что совсем неприятным. Но лучше уж такой, чем совсем никакого – Олег Гусев, мягко говоря, на общение со СМИ не напрашивается, и интервью его, пожалуй, можно пересчитать по пальцам рук, несмотря на без малого двадцатилетнюю игроцкую карьеру, логично переросшую в тренерскую.

Ну, мне всё-таки попроще – знакомы-то мы с первых дней Олега в большом футболе, и это далеко не первый наш разговор такого рода. Другое дело, что одна из тем нашего общения, можно сказать, уникальна в своей запашистости.

Ващук: Раньше мы с Гусевым дружили, а сейчас он превратился в то, кем является на сегодняшний момент

С нее и начали. Почему? Поступил "существенный импульс извне". Всем известный Владислав Ващук дал интервью, в котором позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес Олега. Между ними существует давнее дело, которое пока не пришло ни к какому разрешению. Пожалуй, такие подробности происшедшего много лет назад и продолжающего происходить сейчас вы еще не читали. Ибо достать можно даже на редкость сдержанного, молчаливого Олега Гусева… Ему и слово.

Ващук и долг

– К этому делу я испытываю огромное отвращение и вполне спокойно относился к тому, что оно, как у нас водится, растянулось на несколько лет. К сожалению, Влад сам делает всё, чтобы обострить ситуацию. По крайней мере, я его за язык не тянул, заставляя снова рассказывать о том, что Олег Гусев якобы исполняет заказ и попросту брешет. А ведь именно это Ващук сделал недавно в интервью на камеру. Не могу же я совсем оставить это без внимания!

Что ж, давайте постепенно и аккуратно разберемся, в чем заключается дело. В свое время – с десяток лет назад – Влад Ващук занял у меня на развитие своего бизнеса – ну, так он сказал – шестьдесят тысяч долларов и вернул спустя некоторое время только десять тысяч. Так образовалось, скажем умно, финансовое сальдо не в мою пользу. Оно тянулось из года в год, Ващук постоянно отговаривался – мол, вот-вот отдам, но всё же переросло в уголовное дело. Уже не помню, что именно подтолкнуло меня – скорее всего, какие-то слухи по поводу аналогичных проблем у других ребят. Тогда я решил взять у Влада расписку, подтверждающую долг – тут-то он и пошел в отказ!

Внесу ясность по поводу якобы политической составляющей дела. Это всё выдумки Ващука – дескать, меня подбили наехать на него, потому что он захотел стать главой Киевской федерации футбола. Вот только, на его беду, время не совпадает – Олег Печерный обратился от моего имени с заявлением в органы еще осенью 2017 года, в то время как все события вокруг выборов в ФФК развернулись несколько позже, зимой. Это легко проверить при желании. Так что политику сюда тянет исключительно Влад, потому что денег у него, видимо, нет, зато есть кум-покровитель, который ходил по высоким кабинетам и "решал" – то есть делал так, чтобы дело ни в коем случае не сдвинулось с мертвой точки.

Проблема Ващука вот в чем: у меня достаточно свидетелей и доказательств того, что я отнюдь не выдумал этот долг. Ведь как всё случилось. Влад довольно долго одолевал меня просьбой одолжить денег, а я, вовсе не горя желанием их занимать – чувствовал же что-то! – отговаривался тем, что они у меня на карточке. Ващук сказал, что может снять их с моего согласия. Я сказал – давай, если получится. Он обратился к нашему общему банкиру, и тот с моего устного согласия выдал ему оговоренную сумму, а несколько позже я подписал соответствующий документ. Есть свидетельство банкира, который прекрасно помнит происходившее – и он подтвердил это официальными показаниями. Ващук же – не было ничего, и всё тут.

"Сказал Суркису, что хочу переподписать контракт – он ответил:"***", – Ващук о переходе в Спартак

Его не смущает ничто: ни свидетельские показания, ни банковские документы о движении денег (точную дату не называю специально, хотя, конечно же, она приобщена к делу), ни то, что об этом долге половина "Динамо" прекрасно знала. Ващук знай твердит свое – это ему Суркисы мстят за "Спартак" и политику, дескать, Гусеву даже работу в клубе дали… Хотя речь всего-то о деньгах – то есть об экономике. И, конечно, человеческой совести, точнее, полном ее отсутствии. А о том, насколько я заслуживаю быть тренером "Динамо", наверное, не Ващуку судить, и нечего мою работу в молодежной команде сюда приплетать.

Повторюсь – вся эта история мне крайне неприятна. Но две вещи все-таки смущают и вынуждают добиваться справедливости. Во-первых, позиция Ващука, который не просто ничего не признал, но еще и торжественно выступает на публике, рассказывая, какой он белый и пушистый. Во-вторых, то, как это дело искусственно тормозится. Была надежда, что смена власти поможет продвижению – есть ведь все показания, все обстоятельства и подробности для передачи в суд! – так нет же. На каком-то этапе, полное впечатление, у нас в стране не стало прокуроров, вот оно и лежит без движения. Ващук же показушно торжествует. Ну-ну, Влад.

Тренерская стезя

– Да, я работаю помощником главного тренера молодежной команды "Динамо" Юрия Мороза – вместе с Сергеем Шматоваленко и тренером вратарей Тарасом Луценко. К самостоятельной работе готовым себя не считаю – как говорится, хороший человек это не профессия, игроцкая биография тут тоже ни при чем, нужны квалификация и опыт. План таков, что нужно как следует набраться опыта в работе с молодежью, а там и переходить, так сказать, на новый уровень. Специфика в этой работе присутствует значительная.

Дело в том, что U-21 занимает промежуточное положение между U-19 и первой командой с их приоритетными турнирами, например, Лигой чемпионов, а потому нам достаточно сложно угадать, скольких парней придется тренировать в очередном недельном цикле, скольких нам дадут или оставят – троих или, допустим, десятерых. Думаю, понятно, что определенные сложности это вызывает. О стабильном составе тут можно и не мечтать.

Динамо без єврокубкової весни навіть серед U-19: сім запитань до Ігоря Костюка

Отнюдь не добавляют оптимизма бродящие всюду слухи о том, что наши футбольные воротилы затеяли мощную реформу – сократить команды U-21 и за этот счет уговорить клубы учредить женские команды и полноценную женскую лигу. Понятно, что я ничего против женского футбола не имею – пусть даже не понимаю, откуда возьмутся более трехсот профессиональных футболисток в нашей не самой развитой в этом плане стране. Но главное в другом: почему это должно делаться за счет института молодежных команд? Я понимаю клубы – многие спят и видят, как избавиться от довольно серьезного штата игроков, тренеров и администраторов, их задача чисто бюджетная.

Но, во-первых, их ведь тут же заставят потратить сэкономленные средства на нечто куда более туманное исключительно в угоду Европе и президенту ФФУ, во-вторых, никто толком не объяснил, какую пользу собственно футболу это принесет и куда планируется девать сокращенный персонал. Во всяком случае, мне не приходилось встречать даже такой очевидный аргумент, как тот, что нужно восстановить команды-"двойки", потому что молодые футболисты гораздо лучше закаляются и растут в матчах с мотивированными взрослыми профи, а не себе подобными – я в свое время эту разницу очень даже прочувствовал на себе. Но ведь есть и другая сторона медали – опыт ведущих лиг, той же Англии, где отдельно играют команды U-23! Почему бы не обсудить этот весьма жизненный вопрос?!

В этот момент в разговоре всплыла любопытнейшая тема, которая, на мой взгляд, ничуть не менее побуждает и подумать, и высказаться – а где и каков он, тот момент, когда молодой и, так сказать, подающий футболист вдруг становится взрослым и даже матерым? Щелк – и перед тобой совсем другой человек, зрелый и готовый к великим свершениям, ну хотя бы игре за первую команду? Можно ли его, этот момент/щелчок как-то вычислить и, соответственно, методически выверенно к нему подвести? Когда он наступает в среднем – в 19 лет? 21? 25? Это зависит от национальности, характера, габаритов, климата, места рождения? Или всё же в футболе остается достаточно много не то чтобы сверхъестественного, но такого, что невозможно "поверить алгеброй"?

А каковы при этом чувства самого игрока? Он чувствует этот переход – вот бегал, бегал, а теперь делаю всё то же, но на новом уровне?! Ну-ка, дорогие футболисты, поделитесь с нами своими ощущениями! Может, у некоторых этот момент до сих пор не наступил, а они уже бутсы на гвоздь повесили…

"Динамо" ныне

– Игру первой команды "Динамо" давайте обсуждать не будем – вы же прекрасно понимаете, что мое положение в клубе налагает определенные обязательства. И дело тут вовсе не в "Динамо", а в наличии совершенно естественной корпоративной этики. Скажем, много вы встречали сотрудников "Шахтера", которые бы распинались перед журналистами о тактике и кадровых решениях Луиша Каштру, невзирая на результат?! Вот и в нашем случае – конечно, хочется чаще побеждать, конечно, хочется, чтобы команда играла сильнее, конечно, никто не прочь укрепить ее кадрово, конечно, есть свои мысли как у тренера молодежки, конечно, одолевают свои чувства как бывшего игрока "Динамо" не из последних.

Ну а что бы вы еще хотели услышать? Что я готов прийти и навести порядок? Такого никто не скажет, потому что дураки и хвастуны среди футболистов встречаются гораздо реже, чем это иногда кажется журналистам.

Без двух на максимуме

– Осадок по поводу 98-ми моих матчей за сборную Украины, точнее, по поводу тех двух, которых не хватило до юбилея, конечно, остался. Разумных объяснений случившемуся я не находил и не нахожу – по всей видимости, причина в человеческих качествах сами знаете кого. На определенном этапе обо мне и моих интересах как игрока попросту забыли – не до меня стало, потом-потом… Занозой в памяти сидит товарищеский матч против Уэльса, в котором Михаил Иванович при разрешенных семи заменах провел лишь одну. Одну, понимаете? Если бы там проверяли молодых, я бы всё понял – командная необходимость. А получилось…

(28 марта 2016 года Украина провела последний товарищеский матч перед своей публикой, фактически попрощавшись с болельщиками перед отправкой на финальную часть Евро во Францию. Выиграли в скучнейшем, чисто спарринговом поединке 1:0 (Ярмоленко, 27). Единственная наша замена – Сидорчук вместо Ротаня на 59-й минуте. Даже желтых карточек наши хапнули три штуки! Валлийцы с 61-й по 79-ю минуту провели 6 (шесть) замен. Вот они и сыграли на том Евро куда лучше (грустная улыбка)… – А.Ф.)

Выпусти меня тогда, потом дай еще один товарняк перед Евро и провожай с Богом – я совершенно не настаивал и не бился в истерике по поводу непременного попадания на турнир во Францию. Прекрасно понимал, что в основу уже не прохожу, что по краям будут играть Ярмоленко и Коноплянка, а сидеть на скамейке для количества, лелея надежду все-таки выскочить где-то на несколько минут для проформы – это не по мне.

Если Гусев не травмирован, то у кого-то Кайрат головного мозга, - Джулай жестко прошелся по заявке Украины

Нет, мое возможное клубное трудоустройство тогда от попадания в заявку сборной не зависело. Там раньше немного был неплохой по деньгам, хотя и экзотический вариант, я вроде был не прочь, жена всячески поддерживала… Но в последний момент передумал – нет, давайте искать что-то поближе, потому что хочется быть в поле зрения тренеров сборной и сделать наконец эту проклятую сотню. Я ведь затевал разговор по-человечески – Михаил Иванович, Владимир Иванович (Фоменко и Онищенко. – Ред.), я, наверное, уже не тяну, вижу, что в состав почти не прохожу, может, пора уже заканчивать. Нет, отвечали, с чего ты это взял… То есть на словах всё было в порядке, а дела со словами расходились. Повторюсь: и ладно бы мои интересы в корне противоречили командным! Так нет же…

"Поражение от Франции? Учтите, кто тогда был президентом УЕФА". Как живет Михаил Фоменко после провала на Евро-2016

А вариант с американским "Чикаго Файр" сорвался по не зависящим от Евро причинам. Вот туда я отправился бы в любом случае, более того, соглашался на весьма щадящие условия по контракту. Однако они ездили по ушам месяца четыре, а потом, в мае 2017-го, развели руками – извини, ничего с твоим контрактом не получилось, у нас тут своя специфика, потолок зарплат и всё такое прочее. В общем, летом мне было о чем подумать – что в 16-м, что спустя год!

Но по жизни думать вообще полезно.

*******

Грустновато получилось? Наверное. Попытаюсь сгладить. Мы ведь еще долго сидели с Олегом, попивая чаек с вишневым штруделем и… Опять-таки увы, разговор на общефутбольные темы слишком быстро свалился на сами знаете что. Например, вкусная тема о его старой симпатии к "Манчестер Юнайтед" и о том, как замечательно вписался в команду Сульшера пришедший зимой центрхав Бруно Фернандеш, который переменил к лучшему чуть ли не всё единым махом ("вот нам бы так!"), мгновенно вытеснилась коронавирусом и, соответственно, непредсказуемым настоящим ("бережемся!").

Ностальгически вспомнили появление Гусева даже не в "Динамо", а в высшей лиге. Сейчас так не приходят… В 2002 году – уже почти два десятка лет минуло! – совсем юный паренек из-под Сум не только прошел привычно многочисленные просмотры в столичном "Арсенале", отодвинув куда более опытных и именитых футболистов, не только впечатлил тогдашнего главного тренера "Канониров" Вячеслава Грозного и не только заставил его подыскивать Олегу место на поле – форвард, центрхав, опорник, линейный…

Главное, что Гусев классическую футбольную сказку явил и пример тысячам пацанов показал – которым, к сожалению, очень немногие воспользовались и пользуются. Щелкнуло у него! Спустя год с небольшим Олег уже ломал секундомеры на сборах в "Динамо" – история о том, как тот не выдержал забега потенциального новичка на 30 метров (результат в 3,7 сек оказался для прибора непосильным), это давно уже динамовский фольклор, равно как богатейшая "бело-синяя" и "желто-синяя" биографии Гусева.

Повторять о том, как Олег превращался в Олега Анатольевича, как забивал решающий 11-метровый швейцарцам на ЧМ-2006 в Германии, сколько всего забил, отдал и отобрал в динамовских рядах – у-у-у! Приятно, но нет в нашем футболе человека, который не знал бы, кто такой Олег Гусев. Именно поэтому ваш автор, предпринимая над собой определенное усилие, отошел в сторону, вычеркнув очевидные свои вопросы, и предоставил слово самому герою статьи/материала/интервью. В конце концов, именно о нерадостных фрагментах карьеры Гусева хотелось поговорить больше, чем о любых бравурно-хвалебных, а уж насколько нам это удалось – судить вам, дорогой читатель.

Артем Франков, специально для Футбол 24

"В "Динамо" не мог вылечиться от бронхита. А мне: "Ты филонишь". Как Артем Яшкин навредил своей карьере и почему давно не улыбался