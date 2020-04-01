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Конфликт Ващука и Гусева: Генеральная прокуратура отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" о задолженности

08:22 97 Читати українською
Конфликт Ващука и Гусева: Генеральная прокуратура отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" о задолженности
Олег Гусев / фото из открытых источников

Дело по поводу задолженности экс-динамовца Владислава Ващука перед бывшим одноклубником Олегом Гусевым набирает обороты.

Как известно, Владислав Ващук в течение длительного времени должен Олегу Гусеву 50 тысяч долларов США. Экс-защитник занял деньги еще в 2008 году, однако с тех пор вернул только 10 тысяч. Недавно Гусев обратился по этому поводу к Александру Дубинскому – народному депутату от "Слуги народа". Нардеп, который также является заместителем председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подал соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру.

Гусев обратился к депутату "Слуги народа" из-за долга Ващука

На днях Дубинский получил ответ, в котором указано, что обращение рассмотрено и направлено из Офиса Генпрокурора в Прокуратуру города Киева. О результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины. Об этом сообщил футбольный консультант Олег Печёрный в Facebook, прикрепив копию письма прокуратуры.

Заметим, сам Ващук не возражает наличие задолженности, однако о возвращении денег бывший защитник Динамо не вспоминает.

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Олег Гусев Олег Гусев Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Киев Динамо Киев Олег Печёрный
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