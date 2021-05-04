"Це реальна історія. Справою зараз займається поліція. Олег ніколи не буде виносити якісь сварки, але коли вже так сталося...

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Якщо чесно, то я не розумію, як такі суми можна давати в борг без розписки. Коли людина приїжджає, забирає гроші в банку під твоє ім'я, під чесне слово обіцяє, що вона їх поверне, бо ось зараз треба. Скажи ти вже, що от зараз нема, я взяв, але не можу повернути. Але відмовлятися від своїх слів публічно... Для мене це дикість. Мені здається, що карма в цьому випадку, а я дуже на це сподіваюся, спрацює. Якщо поліція не наздожене цю людину, то її наздожене карма.



Борг не повернули, бо у Ващука є впливові друзі. Вони не дозволяють дати хід цій справі, як могло б бути. На жаль, в нашій країні це так вирішується. Всі ми знаємо про корупцію. Це велика сума, для мене це жесть. Це ж не 100 гривень взяти. Так робити просто не можна, це свинство. Олег з Ващуком не спілкується. Не знаю, як Влад спить після цього всього вночі", – резюмувала Марія в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Владислав Ващук протягом тривалого часу нібито винен Олегу Гусєву 50 тисяч доларів. Екс-захисник позичив гроші ще у 2008 році, проте з того часу повернув лише 10 тисяч.

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