"Не знаю, як Влад спить після цього": дружина Гусєва – про скандальний борг та несподіване покарання Ващука
Дружина Олега Гусєва Марія висловилась про борг Владислава Ващука, який нібито винен її чоловіку 50 тисяч доларів.
"Це реальна історія. Справою зараз займається поліція. Олег ніколи не буде виносити якісь сварки, але коли вже так сталося...
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Якщо чесно, то я не розумію, як такі суми можна давати в борг без розписки. Коли людина приїжджає, забирає гроші в банку під твоє ім'я, під чесне слово обіцяє, що вона їх поверне, бо ось зараз треба. Скажи ти вже, що от зараз нема, я взяв, але не можу повернути. Але відмовлятися від своїх слів публічно... Для мене це дикість. Мені здається, що карма в цьому випадку, а я дуже на це сподіваюся, спрацює. Якщо поліція не наздожене цю людину, то її наздожене карма.
Борг не повернули, бо у Ващука є впливові друзі. Вони не дозволяють дати хід цій справі, як могло б бути. На жаль, в нашій країні це так вирішується. Всі ми знаємо про корупцію. Це велика сума, для мене це жесть. Це ж не 100 гривень взяти. Так робити просто не можна, це свинство. Олег з Ващуком не спілкується. Не знаю, як Влад спить після цього всього вночі", – резюмувала Марія в інтерв'ю SportArenaTV.
Нагадаємо, Владислав Ващук протягом тривалого часу нібито винен Олегу Гусєву 50 тисяч доларів. Екс-захисник позичив гроші ще у 2008 році, проте з того часу повернув лише 10 тисяч.
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