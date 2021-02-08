"Не знаю, что вы курите", – Козловский категорически отреагировал на слухи о переговорах с Селезневым
Президент львовского клуба Григорий Козловский считает безосновательными слухи о возможном переходе Евгения Селезнева в ряды "желто-черных".
Напомним, Селезнев покинул лагерь Колоса на сборах в Турции, однако официально об уходе форварда еще не сообщили. По слухам, экс-нападающий сборной Украины нарушил режим, поэтому главный тренер ковалевцев Руслан Костышин отчислил Евгения из команды.
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Сообщалось, что 35-летний Селезнев ведет переговоры с Рухом и Олимпиком. Президент последнего Владислав Гельзин уже опроверг эту информацию, а теперь его путем пошел и глава львовского клуба.
"Народ, я не знаю, что Вы курите, когда пишете такие материалы. Скажу так, это – неправда", – коротко написал Козловский в Instagram.
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