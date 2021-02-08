Товарищеский матч 8 февраля 2021

Динамо – БАТЭ – 5:2

Голы: Цыганков, 6, Де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.), Жерсон, 85, Дуэлунд, 88 – Умаров, 79, Сорока, 87

Динамо: Бущан (Нещерет, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Забарный (Шабанов, 58), Попов (Сирота, 72), Миколенко (Сидклей, 72) – Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) – Цыганков (Леднев, 62), Буяльский (Дуэлунд, 72), Де Пена (Жерсон, 46) – Беседин (Супряга, 46)

После серии не совсем удачных спаррингов Динамо поединок с БАТЭ должен был сформировать определенную итоговую картину. Кроме того, это еще и некий шанс зарядиться позитивом и уверенностью. Уже 13 и 18 февраля киевляне возобновляют сезон сначала в УПЛ, а затем в ЛЕ. Оттягивать больше некуда, просто необходимо показывать более качественную игру, кристаллизовать стартовый состав.

Динамо – БАТЭ: склады и онлайн-трансляция матча

Сразу второй удар Цыганков стал результативным на 6 минуте. В этой комбинации было прекрасно все. Прессинг соперника, скидка Беседина на свободного Андриевского, мгновенный разрезной пас Александра в полуфланг, быстрый перевод Караваева в центр и разворот с убийственным выстрелом нынешнего капитана Динамо. Скорость мысли, открывание игроков, темп перемещения мяча, небанальные решения – ранее на сборах этого можно было ждать весь матч. Де Пена подал штрафной, Беседин пробивал из пределов вратарской – выше. Грубости просто преследуют динамовцев на этом сборе. То Цыганкова ударят по ногам, то Буяльского. Де Пена наказал идеальным ударом со штрафного.

Беседин вновь блестяще придержал корпусом и отдал в темп. Цыганков классно разогнал атаку пасом на Караваева, получил в ответ и не попал по мячу. Однако соперников настолько заворожила комбинация, что белорусы забили в свои ворота. Андриевский из центральной дуги попал в перекладину. Де Пена вывел Миколенко на идеальную позицию – минимальный промах. Пробил даже Беседин. Из-за пределов штрафной, в руки голкиперу, но все же Динамо на очевидном кураже играет. Буяльский в подкате перехватывает, Андриевский выводит Беседина на удар. Достаточно неплохо, но без точности.

А вот и быстро разыгранные контратаки пошли. Шепелев и Де Пена заводят, Цыганков отдает на свободного Андриевского, лишь неудачный последний удар все губит. И снова тот же результат. Караваев без всякой опеки пробивал уже после паса Андриевского почти с той же убойной позиции, столь же неудачный выстрел. Еще несколько попыток. Можем смело констатировать, что видим лучший тайм и матч в исполнении динамовцев в 2021 году. Столько моментов, ударов, комбинаций и за несколько спаррингов не собиралось. Как раз вовремя добавили или просто уровень соперника позволяет?

Очень печально все после перерыва после нескольких замен. Не хватает быстрых переводов в свободные зоны Андриевского, командная работа Де Пены далеко не впервые приносит в разы больше пользы, чем индивидуализм Жерсона Родригеса. Супряга пытается цепляться за мячи, но до интенсивности и успешности действий Беседина далековато. Кендзера упускает своего игрока по флангу, едва ли не первый момент БАТЭ за весь матч на 67 минуте. Хорошо, что Миколенко подчистил на дальней штанге.

Если в 1 тайме мы видели преимущественно выверенные удары из пределов штрафной, то после перерыва в основном дальние выстрелы Сидорчука. Сказывается и усталость лидеров, которые играли 2 дня назад в другом спарринге. А вот и супермомент. На 74 минуте Кендзера вырезал блестящий дальний пас на ход Супряге. Владислав выиграл борьбу у дуэта защитников, выполнил все на уровне, кроме решающего момента – пробил с нескольких метров мимо ворот. Нещерет был обязан парировать дальний удар Умарова со штрафного, но не справился с отскоком.

Провал опорной зоны, где-то гуляют и защитники. Нещерет исправляется в ближнем бою, а так было бы уже 3:2 на ровном месте. Жерсон, ну хоть что-то. Скоростной проход Родригеса, финт и пас, Дуэлунд расстреливает метров с 15. Нещерета меняет Моргун на 85-й. А вот и провал Жерсона и Сидклея при оборонной работе, Сирота также отпускает своего игрока на удар – 19-летний голкипер Динамо без шансов спасти. На этот раз Дуэлунд отдал на Жерсона, быстрая комбинация левым краем, начатая Сидклеем – исправляются антигерои предыдущего голевого эпизода.