Нагадаємо, Селезньов залишив табір Колоса на зборах в Туреччині, проте офіційно про відхід форварда ще не повідомили. За чутками, екс-нападник збірної України порушив режим, тому головний тренер ковалівців Руслан Костишин відрахував Євгена з команди.

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Повідомлялося, що 35-річний Селезньов веде перемовини з Рухом та Олімпіком. Президент останнього Владислав Гельзін вже спростував цю інформацію, а тепер його шляхом пішов і очільник львівського клубу.

"Народ, я не знаю, що Ви курите, коли пишете такі матеріали. Скажу так, це – неправда", – коротко написав Козловський в Instagram.

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