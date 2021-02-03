Украинский нападающий Евгений Селезнев пытался дозвониться до президента Колоса Андрея Засухи, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Однако, глава ковалёвского клуба не захотел говорить с опальным форвардом и игнорировал его звонки.

Ситуация с Селезневым продолжает оставаться неопределенной: главный тренер команды Руслан Костышин наотрез отказывается комментировать ситуацию, отправляя журналистов к руководству клуба, которое, в свою очередь, также не спешит расставлять точки над "і".

Напомним, внезапный уход Селезнева из Колоса связывают с очередным нарушением режима – Евгений якобы появился на спарринг против брестского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Сам ветеран это опроверг и назвал причиной ухода семейные обстоятельства.

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