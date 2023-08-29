По мнению журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, тремя отставками на старте сезона все не завершится.

"Какие еще будут отставки после поражений? Знаете, сезон долгий. Ван Леувен – с Колосом снова красная карточка. Они не успевают пока. У меня такое впечатление, что игроки Шахтера физически не готовы. Или есть какие-то другие проблемы или загнали их очень , что они не успевают.

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Все эти красные карточки – Чигринский, Гочолейшвили, Бондаренко – именно поэтому. Разум осознает, что нужно делать, но не хватает скорости, резкости. Поэтому не знаю, как будет с ван Леувеном, будут ли терпеть.

Кто еще? По ходу сезона многое будет меняться, еще будет много (отставок – прим. "Футбол 24" ). Верес Сергеем Лавриненко плохо стартовал. Есть вопросы" – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, за 5 туров УПЛ состоялось уже три отставки. Александр Кучер покинул СК Днепр-1, ЛНЗ прекратил сотрудничество с Александром Ковпаком, а Ненад Лалатович объявил, что покидает Зорю, но официально о его уходе пока не сообщили.

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