"Ван Леувену непросто. Насколько я знаю, там еще существует шлейф предыдущего тренера. У Йовичевича и ван Леувена кардинально разные подходы. Йовичевич – демократ, он хотел объединить команду, он коммуникабельный, улыбается, шутит. Именно так Йовичевич работал с коллективом. И футболисты привыкли к этому.

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А сейчас пришел ван Леувен, абсолютно авторитарный тренер, который не терпит слова "нет". Он начинает передавливать игроков. Безусловно, это футболистам не нравится. И это заметно не только на футбольном поле, а также звучит и в высказываниях некоторых футболистов.

Они недовольны, но ван Леувен имеет свою определенную систему, и он пытается ее внедрить. Или он сломает футболистов и заставит делать то, что ему нужно, или конфликт выльется в плохую историю", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шахтер после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 8 очков.

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