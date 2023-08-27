Колос уступил Шахтеру в рамках 5-го тура УПЛ. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Хотя до отчетного матча у команд было одинаковое количество очков, оценка старта сезона у них разная. Максимально очевидная вещь, есди Колосу удается идти на уровне с Шахтером. Ковалевцы прежде всего такому прогрессу должны быть благодарны надежной обороне, которая пропустила всего раз за четыре тура.

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У "горняков" же проблемы с привыканием к требованиям нового тренера. Кривбасс и даже Верес смогли этим воспользоваться, отобрав очки у действующего чемпиона. Не облегчает жизнь переполненный лазарет, к которому прибавился ряд дисквалификаций. Игроки Шахтера аномально много фолят за пределами дозволенного, за что получают красные карточки.

Сегодняшнюю игру команды начали осторожно. Полностью прогнозируемо. Поколебать равновесие после подачи с углового мог Козик, но оборона Колоса еще раз сыграла безупречно, подстраховав своего голкипера. Впрочем, на 25-й минуте роковая ошибка привела к взятию ворот. Крыськив прекрасно разобрался в пределах штрафной и параллельно катил под удар. Мяч дошел до Назарины, который забил свой дебютный гол в Шахтере.

Колос впервые в этом сезоне оказался в ситуации, когда нужно было отыгрываться. Похоже, дончане решили помочь сопернику. В частности, Гочолейшвили, продолживший серию удалений своей команды. Грузин грубо сыграл против Богданова – прямая красная. Капитан гостей также продолжить игру не смог – его заменил Болбат.

Даже в меньшинстве Шахтер не планировал закрываться в обороне. Класс игроков позволяет не просто думать об атаке, но и успешно реализовывать задуманное. В компенсированное к первому тайму время Крыськив создал еще один гол. Дмитрий вырезал роскошную передачу на Кащука, который забил во втором матче подряд.

Прогнозируемые изменения в картинке игры мы увидели уже после перерыва. В атаке время проводил только Колос. Проблема в том, что реальную угрозу создавать не удавалось. Оборона "горняков" легко перекусывала все попытки. Когда же она была бессильна, тогда в игру вступал Ризнык.

В середине второго тайма Патрик ван Леувен произвел сразу четыре замены. Игра в меньшинстве – энергоемкая. Свежие силы должны были помочь не просесть. Среди прочего следует отметить появление Судакова. Георгий пришел в себя после операции из-за аппендицита. Это хорошие новости для сборной Украины. Однако очень быстро получили повод для волнений – вынужденную замену попросил Степаненко. Похоже, в лазарете Шахтера очередное пополнение.

В конце концов Колос так и не сумел отойти от своего стерильного превосходства. Реальных шансов отыграть хотя бы один мяч не было. А нужно было как минимум два... Дончане во второй половине об атаке не думали в принципе. Можем констатировать, что тактика сработала. Шахтер удержал победу и ситуативно оказался на первом месте турнирной таблицы УПЛ. Колос опустился на пятую строчку