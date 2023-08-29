На думку журналіста і коментатора Ігоря Циганика, трьома відставками на старті сезону все не завершиться.

"Які ще будуть відставки після поразок? Знаєте, сезон довгий. Ван Леувен – із Колосом знову червона картка. Вони не встигають поки що. У мене таке враження, що гравці Шахтаря фізично не готові. Або є якісь інші проблеми, або загнали їх дуже, що вони не встигають.

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Усі ці червоні картки – Чигринський, Гочолейшвілі, Бондаренко – саме через це. Розум усвідомлює, що треба робити, але бракує швидкості, різкості. Тому не знаю, як буде з ван Леувеном, чи будуть терпіти.

Хто ще? По ходу сезону багато буде змінюватися, ще буде багато (відставок – прим. "Футбол 24"). Верес із Сергієм Лавриненком погано стартував. Є питання" – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, за 5 турів УПЛ відбулося вже три відставки. Олександр Кучер покинув СК Дніпро-1, ЛНЗ припинив співпрацю з Олександром Ковпаком, а Ненад Лалатовіч оголосив, що залишає Зорю, але офіційно про його відхід поки не повідомили.

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