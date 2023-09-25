"Наверное, футбол тем и интересен, что планируешь одно, а получается другое. Ничего страшного не случилось. Мы движемся вперед.

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Должны проанализировать наши небольшие ошибки, которые привели к пропущенному мячу. Хотя там гола не было, но это уже на усмотрение арбитров. В целом игра была боевой. Понятно, что у нас было полное преимущество, однако не всегда побеждает та команда, которая ведет игру.

У нас много молодых футболистов, которые только начинают играть в серьезный футбол и где-то ошибаются на ровном месте, поэтому этот гол нас вывел из равновесия. Команда начала достаточно уверенно, забила мяч. А пропущенный гол со стандарта в определенной степени нас пошатнул. Однако еще раз скажу, что во втором тайме мы собрались, играли неплохо, но надо забивать", – цитирует Маркевича официальный сайт львовян.

Напомним, после 9-ти туров Карпаты продолжают лидировать в группе А Первой лиги, набрав 23 очка.

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