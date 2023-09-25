"Напевно, футбол тим і цікавий, що плануєш одне, а виходить інше. Нічого страшного не трапилося. Ми рухаємось вперед.

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Маємо проаналізувати наші невеликі помилки, які призвели до пропущеного м'яча. Хоча там голу не було, але це вже на розсуд арбітрів. Загалом гра була бойовою. Зрозуміло, що у нас була повна перевага, однак не завжди перемагає та команда, яка веде гру.

У нас багато молодих футболістів, які лише розпочинають грати у серйозний футбол і десь помиляються на рівному місці, тому цей гол нас вивів з рівноваги. Команда розпочала досить впевнено, забила м'яч. А пропущений гол зі стандарту певною мірою нас похитнув. Однак ще раз скажу, що у другому таймі ми зібрались, грали непогано, але треба забивати", – цитує Маркевича офіційний сайт львів'ян.

Нагадаємо, після 9-ти турів Карпати продовжують лідирувати у групі А Першої ліги, набравши 23 очки.

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