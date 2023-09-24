Состоялись воскресные поединки 9-го тура Первой лиги, в которых, в частности, Карпаты оступились в игре с тернопольской Нивой. Читайте отчет о встрече в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2023/24, 9-й тур

Группа А

Нива Т – Карпаты – 1:1

Голы: Зинь, 8 – Костенко, 6

Группа Б

Кремень – ФСК Мариуполь – 0:3

Голы: Тепляков, 21, 24, Терехов, 64

МФК Металлург – Диназ – 1:1

Голы: Могильный, 48 – Гильерме, 19

Горняк-Спорт – Ингулец – 1:2

Голы: Тузенко, 80 – Богунов, 29, Кольцов, 90+2, (пен.)

Нереализованный пенальти: Козак, 39 (Ингулец)

Начался игровой день с матчей группы Б. ФСК Мариуполь на выезде разгромил Кремень. Тепляков еще до перерыва организовал комфортное преимущество, а Терехов во втором тайме добил соперника. МФК Металлург и Диназ не смогли выявить сильнейшего – на гол Гильерме в первом тайме результативно ответил Могильный во втором.

А Ингулец чудом продлил победную серию в игре с Горняк-Спортом. Богунов вывел вперед лидера Первой лиги, а Козак еще и не реализовал пенальти. Под конец игры Тузенко сравнял счет, но Ингулец на 90+2 вырвал победу – на этот раз Кольцов был точен после удара с 11-метровой отметки.

А Карпаты в скандальном поединке группы А потеряли очки с Нивой Т. Ян Костенко на 6 минуте игры с близкого расстояния замкнул прострел Чачуа. Однако, Нива ответила скандальным голом Зиня со штрафного – Кожухарь выбил мяч с линии ворот, а лайнсмен уверенно подтвердил взятие ворот.

Еще один спорный эпизод случился аж на 72 минуте. Чачуа пошел открываться на навес с фланга и завалился на газон после толчка в спину. Сам Амбросий взялся исполнять 11-метровый, но Механив парировал удар.