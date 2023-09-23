"Мне нравится, как Маркевич обращается с футболистами. Нет никакого кипиша. Мирон Богданович всегда очень спокойный, даже, если команда играет не так, как того хочется, он никогда не кричит.

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В мое время было наоборот. Если футболисты плохо играли, то тренер кричал так, что в раздевалке стулья летали. А Богданович более интеллигентный.

Вспоминаю тренера Михаила Иваницу во времена моей карьеры в Закарпатье. Он был очень эмоциональным, мог и бутсу бросить. Сейчас у футболистов другой менталитет и на них нельзя кричать, а то еще расклеятся и исчезнут на три недели. Наше поколение было более устойчивым психологически", – сказал Кополовец в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после завершения карьеры игрока Михаил работал спортивным директором Миная.

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