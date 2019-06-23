"Не вижу разницы, Криштиану", – экс-хавбек Металлиста Гомес остроумно потроллил Роналду

Капитан Аталанты Алехандро Гомес продемонстрировал неплохое чувство юмора.

Недавно форвард Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал фото с отдыха, на котором он расслабляется на катере.

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Хавбек Аталанты Алехандро Гомес решил не уступать звездному португальцу и "залил" в сеть похожее фото, но уже с собой в главной роли.

"Не вижу разницы, Криштиану", – подписал фото аргентинец.

Напомним, Алехандро Гомес известен в Украине своими выступлениями за харьковский Металлист в 2013-2014 годах.

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