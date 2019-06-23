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Алкоголь, грязная брань, имитация секса – как Лингард и Рашфорд "зашкварились" на весь мир

17:41 58 Читати українською
Алкоголь, грязная брань, имитация секса – как Лингард и Рашфорд "зашкварились" на весь мир
Джесси Лингард и Маркус Рашфорд / Фото Sky Sports

Игроки Манчестер Юнайтед Джесси Лингард и Маркус Рашфорд умеют безумно отдыхать.

Сеть подорвал видеоролик с участием форварда МЮ Маркуса Рашфорда и хавбека Джесси Лингарда. Именно последнему хватило ума в голове снять этот ролик и опубликовать в одной из соцсетей.

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Дело в том, что на видео Лингард демонстрирует бардак в гостиничном номере, где он проживал с Маркусом и несколькими друзьями, сопровождая это отборной бранью. На столах можно заметить алкоголь, а завершается видео эпизодом, где друг игроков "красных дьяволов" пытается изнасиловать... подушку.

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Теги
футбольные курьёзы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Видеоновости Джесси Лингард Джесси Лингард
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