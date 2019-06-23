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"Не бачу різниці, Кріштіану", – екс-хавбек Металіста Гомес дотепно потролив Роналду

18:13 470 Читать на русском
"Не бачу різниці, Кріштіану", – екс-хавбек Металіста Гомес дотепно потролив Роналду
Алехандро Гомес / Фото ФК Аталанта

Капітан Аталанти Алехандро Гомес продемонстрував непогане почуття гумору.

Нещодавно форвард Ювентуса Кріштіану Роналду опублікував фото з відпочинку, на якому він розслабляється на катері.

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Хавбек Аталанти Алехандро Гомес вирішив не поступатись зірковому португальцю і "залив" у мережу схоже фото, але вже із собою в головній ролі.

"Не бачу різниці, Кріштіану", – підписав фото аргентинець.

Нагадаємо, Алехандро Гомес відомий в Україні своїми виступами за харківський Металіст у 2013-2014 роках.

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Теги
Металіст Металіст Італія футбольні курйози Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Алехандро Гомес Алехандро Гомес
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