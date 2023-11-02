"Не знаю даже, как прокомментировать нынешнее состояние Динамо. Как-то очень "льют" на Динамо – не готово, конфликты внутри команды, тренера с игроками. Я этого не понимаю, раньше в Динамо такого не было никогда. Конфликты бывали, но они так не вылезали, как сегодня. Что-то здесь не то.

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Чего не хватает киевскому клубу, чтобы вернуться на свой уровень? Всего, чем славилось Динамо. Стиль игры изменился, и Динамо не играет в том стиле, в котором они стали Динамо. Сегодня не то Динамо, потому что они не выдерживают тех нагрузок, которые надо делать для того, чтобы выигрывать все матчи.

Как бы я оценил работу Мирчи Луческу на посту тренера? Никак. Я его работы не вижу. Я вижу, что ему просто ничего не надо, он просто что-то решает там благодаря опыту, так сказать, что-то там делает. Я не понимаю, куда он это ведет и что это будет. Если сравнить 12 лет в Шахтере, где он работал, и 12 лет в Динамо, то это будут два европейских клуба с разным стилем игры, но одним тренером. Я не понимаю, как это может быть. Значит, что-то изменилось в футболе. Я в другом футболе был.

Верю ли я, что Динамо сможет обыграть Шахтер? Смотрите, я буду болеть за Динамо и когда плохие будут годы, и когда плохие игры. Я все равно буду болеть за Динамо", – сказал Ващук в комментарии Tribuna.

Напомним, после 12-ти туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 16 очков (и имеет 3 игры в запасе).

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