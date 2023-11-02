"Не знаю навіть, як прокоментувати нинішній стан Динамо. Якось дуже "ллють" на Динамо – не готове, конфлікти всередині команди, тренера з гравцями. Я цього не розумію, раніше в Динамо такого не було ніколи. Конфлікти бували, але вони так не вилазили, як сьогодні. Щось тут не те.

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Чого не вистачає київському клубу, щоб повернутися на свій рівень? Всього, чим славилось Динамо. Стиль гри змінився, і Динамо не грає в тому стилі, в котрому вони стали Динамо. Сьогодні не те Динамо, тому що вони не витримують тих навантажень, котрі треба робити для того, щоб вигравати всі матчі.

Як би я оцінив роботу Мірчі Луческу на посаді тренера? Ніяк. Я його роботи не бачу. Я бачу, що йому просто нічого не треба, він просто щось вирішує там внаслідок досвіду, так би мовити, щось там робить. Я не розумію, куди він це веде і що це буде. Коли порівняти 12 років у Шахтарі, де він працював, і 12 років у Динамо, то це будуть два європейські клуби з різним стилем гри, але одним тренером. Я не розумію, як це може бути. Значить, щось змінилося у футболі. Я в іншому футболі був.

Чи вірю, що Динамо зможе обіграти Шахтар? Дивіться, я буду вболівати за Динамо і коли погані будуть роки, і коли погані ігри. Я все одно буду вболівати за Динамо", – сказав Ващук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після 12-ти турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок (і має 3 гри в запасі).

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