"Мы понимаем важность этой игры. 100% понимаем, что это одна из ключевых игр. Как показывает чемпионат, все теряют очки. Лидеры пока неожиданные, то есть это другие команды, не Шахтер и Динамо.

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Конечно, на дистанции все может поменяться, но конкретно в этот промежуток времени – это ключевая игра. Мы понимаем, что мы играем немножко в другом графике, и эта победа, если мы ее получим, сыграет очень важную роль.

Я видел все матчи Динамо. Не то чтобы готовился к ним, просто соперника надо знать в лицо. Я бы не отделял физическую готовность от игровой. Когда есть результат, то и игроки чувствуют больше уверенности. Когда результата нет, как сейчас в Динамо, то не все так хорошо выглядит и в физическом плане.

Динамо сейчас не в лучшей форме, мы это понимаем. Но были в такой же ситуации не так давно. Ситуация быстро изменилась. Надо готовиться к тому, что Динамо продемонстрирует свою лучшую игру. Это однозначно. Кроме того, это – дерби, это – Классическое. Здесь без вариантов. В каком бы состоянии кто ни был, команды будут отдаваться на 100%. Предматчевые расклады большой роли не играют", – сказал Чигринский в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, дуель между Динамо и Шахтером состоится в пятницу, 3 ноября. Начало в 17:00.

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