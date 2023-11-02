Динамо встречается с Шахтером в рамках 13 тура Премьер-лиги. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3 ноября, в 17.00. Дончане занимают четвертое место в таблице, а киевляне идут седьмыми, имея 3-матчевую безвыигрышную серию.

Динамо – Шахтер: киевляне начали продажу благотворительных билетов на Классическое

Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

Шахтер на прошлой неделе получил нового тренера. Марино Пушич стартовал с поражения от Барселоны, однако букмекеры все равно называют его фаворитом в противостоянии с Мирчей Луческу.

Авторитетная контора Bwin на победу Динамо выставила коэффициент 4.2. Успех Шахтера в Классическом представлен коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.6.

Предыдущая встреча украинских грандов завершилась ничьей, а в первом круге прошлого чемпионата Шахтер еще с Мудриком уверенно победил. Самый реальный счет субботнего матча – 1:1.

Матч ожидается более-менее результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.85, а на соответствующий тотал меньше – 1.83.