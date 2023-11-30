Бельгийцы легко разгромили Зорю и гарантировали себе выход в плей-офф. Однако радостное событие омрачила травма Поля Нарди. Голкипер сломал ногу, просто выбивая мяч.

Гент – Заря – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Нет ни эйфории, ни радости от результата. Это действительно беспрецедентно. Нога, которая просто ломается без контакта, я никогда не видел такого за 50 лет, что я в футболе.

Это не имеет ничего общего с его связями или лодыжкой. У него сломана нога. Врачи университетской больницы Гента действительно герои, будем надеяться, что все снова будет хорошо", – цитирует Ванхазебрука HNL.

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