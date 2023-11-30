У Зари просто не было вариантов – нужно было исключительно побеждать. Вместо этого луганчане провалили первый тайм, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника. В то же время и пропустили только один.

Заря разгромно проиграла Генту и де-юре вылетела из Лиги конференций – кипер бельгийцев получил ужасную травму

После перерыва Заря активнее шла вперед, за что Гент наказал еще тремя точными ударами. Ответить удалось только голом престижа Нагнойного. Последний тур для украинской команды стал формальностью. Шансов на выход из группы больше нет.