Бельгійці дуже легко розгромили Зорю й гарантували собі вихід у плей-офф. Однак радісну подію затьмарила травма Поля Нарді. Голкіпер отримав відкритий перелом ноги, просто вибиваючи м'яч.

Гент – Зоря – 4:1 – відео голів та огляд матчу

"Немає ні ейфорії, ні радості від результату. Це справді безпрецедентно. Нога, яка просто ламається без контакту, я ніколи не бачив такого за 50 років, що я у футболі.

Це не має нічого спільного з його зв’язками чи щиколоткою. У нього зламана нога. Лікарі університетської лікарні Гента справді герої, будемо сподіватися, що все знову буде добре", – цитує Ванхазебрука HNL.

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав жахливу травму