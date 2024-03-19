Ювентус нанёс по воротам Дженоа всего лишь два удара в домашней встрече и не смог забить. Тем самым команда Аллери в последних 8 матчах сумела добыть лишь одну победу (над Фрозиноне).

После очередной потери очков у тренера Юве спросили, почему он не рассматривает возможность отказа от своей системы 3-5-2. Также журналист Sky Джанфранко Теотино спросил о роли номинального вингера Федерико Кьезы, который играет на позиции центрального нападающего.

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"Вы знаете, как быть тренером? Я не знаю, как быть журналистом. Меня поддерживают зрители, я стараюсь сделать лучшее для команды. Разве я позволяю себе говорить журналистам, как они должны делать свою работу? Впрочем, вы задаете мне такие вопросы.

Семь набранных очков за восемь туров? Но ведь мы взяли 46 очков в первых 19 турах! Мы стараемся, ошибки, конечно, бывают. Так что если вы будете задавать более умные вопросы, я отвечу", – цитирует Аллегри Voetbal International.

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