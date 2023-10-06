– Готово ли Динамо сейчас к настоящей конкуренции за золотые медали УПЛ с Шахтером?

– Прежде всего, мы боремся всегда за чемпионство, а не только теперь. Многие другие команды также набрали форму: Черноморец, Полесье, Кривбасс, Рух. Все умеют играть в футбол, все набрали хорошую форму, поэтому не только Динамо и Шахтер будут конкурировать за чемпионство. Но наша команда готова ко всему!

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– Какую роль для себя вы видите в этом противостоянии?

– Хочу только, чтобы команда побеждала и я постараюсь всячески ей в этом помогать. Наша цель – только чемпионство, нужно выигрывать каждый матч и совершенствоваться как командно, так и лично.

– Как команда чувствует себя в психологическом плане сейчас?

– Очень хорошо. Мы выиграли прошлый матч в УПЛ, поэтому сейчас только положительные эмоции на тренировках. В коллективе отличная атмосфера.

– Есть ли в команде особый настрой относительно того, что в ближайшем поединке против Полесья в воротах житомирян будет играть Денис Бойко?

– Мы не очень обращаем внимание на такие детали. Полесье – очень хорошая команда. Там и Кравченко играет, тоже бывший динамовец. Но мы не смотрим на отдельных футболистов. С каждым соперником сейчас очень трудно играть в чемпионате Украины", – сказал Бражко в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, после 9-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет на пятой строчке, набрав 15 очков (и имеет три игры в запасе).

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