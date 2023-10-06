Матч Полесье – Динамо состоится сегодня, 6 октября, на Центральном городском стадионе в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

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Динамо пока идёт на пятой позиции, но рвется в первую на всех парах. Имея три матча в запасе, киевляне держатся на расстоянии одной победы от Шахтера – а по ожидаемым очкам команда уже находится в топ-3. Такой мощный темп удается поддерживать благодаря мощнейшей атаке, настрелявшей уже 20 голов (из 20-ти ожидаемых).

С обороной дела не такие весёлые, однако к этой проблеме уже как-то привыкли. Более важной темой за последние недели стала нестабильность "бело-синих" по ходу игры. Круто начиная матч, подопечные Мирчи Луческу выключаются без особой причины и пропускают голы – а затем снова включаются, героически вытаскивая себя из затруднительного положения. Так произошло и во встрече с Ворсклой (2:1), и с ЛНЗ (4:2), и с Александрией (4:2).

Болей и делай прогнозы.

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Параллельно созрела проблема работы под прессингом. Ранее Динамо страдает от него только в еврокубках, однако середняки и аутсайдеры УПЛ тоже начали интенсивное давление на чужой половине. Киевляне не оставили им выбора – когда "бело-синие" доходят до финальной трети, сдержать их становится нереально, поэтому попытка держать гранда на дистанции стала единственным выходом. Оказалось, что это работает – продвижение от защитников стабильно "ложится" даже с Оболонью, а Ярмоленко с Буяльским сидят на голодном пайке.

Пока что класс вытягивает Динамо. Несмотря на проблемы под давлением и нестабильность, подопечные Мирчи Луческу непременно возвращаются в игру и дожимают соперников. Правда, номер проходил на уровне Ворсклы, ЛНЗ и Александрии – а вот с командой уровня Черноморца уже случилось поражение (3:2).

Полесье по именам точно не уступает одесситам, а киевляне сегодня вынуждены играть без Ярмоленко. Переоценить важность Андрея невозможно – он является лидером УПЛ по количеству передач в район штрафной (32) и имеет самый высокий средний показатель ожидаемых голов в Динамо. Без своей легенды "бело-синие" безнадежно сгорели Бешикташу в Стамбуле, но способны ли житомиряне сыграть столь же эффективно?

Подопечные Юрия Калитвинцева идут всего в двух очках от первого места, а по ожидаемым очкам команда даже лидирует в таблице. Лидирует вроде и заслуженно: по ожидаемым голам Полесье четвёртое, по ожидаемым пропущенным – третье. Круто, как для новичка УПЛ!

Вот только пока коллектив не выглядит третьей силой, способной бросить вызов лидерам. Даже на статус лучшего середняка житомиряне не претендуют – Кривбасс и Черноморец более мощные как в тактическом плане, так и по результатам. Они живут от солидной организации игры, а вот Полесье явно вытягивает очень сильный состав. Этот ростер футболистов способен демонстрировать гораздо больше.

Хотя даже его не хватает для стабильных результатов. Поражение от Черноморца сменилось победой над Минаем, затем случилась триумфальная серия пенальти с СК Днепр-1, а дальше – нулевая ничья с Колосом. Если копнуть глубже, то можно вспомнить матчи с Александрией и Оболонью, где победы прилетели на последних минутах – и предпосылок для них не возникало (да ещё и арбитры удачно ошибались).

Нет ничего постыдного в неидеальности дебютного сезона в УПЛ. Просто именно эти причины привели к ужасающим коэффициентам на матч против Динамо. Букмекеры не верят в Полесье – но не они играют в футбол, не так ли? В Оболонь в Кубке тоже никто не верил.

Кадровая ситуация

Травмированные: Назаренко – Попов (под вопросом), Ярмоленко, Шапаренко

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Динамо

Полесье: Бойко – Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Танковский – Козак, Ариэльсон, Макуана – Будкивский

Динамо: Бущан – Тымчик, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Мирчи Луческу – 1:58. На триумф Александрии дают 5.40, а ничью оценили коэффициентом 4.00.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.79, аналогичный тотал меньше – 2.14. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2:55, а Филиппа Будкивского – на 3:25.

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