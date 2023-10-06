Журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча от матча 10-го тура между житомирской и киевской командами.

"Нас ожидает очень интересный матч. В составе Полесья хватает игроков, которые поиграли за Динамо, Юрий Калитвинцев также будет мотивирован дать бой своей экс-команде уже в качестве тренера.

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Динамо вроде набрало неплохую форму в чемпионате, но проблемы в обороне остаются, особенно в центре защиты.

Полесье – очень "зубастая" команда, которая умеет терпеть, биться до последней минуты. Она это прекрасно продемонстрировала в кубковом матче против СК Днепр-1. Дома "волки" однозначно будут настроены серьезно.

"Бело-синим" будет непросто, но они сейчас компенсируют свои недостатки в защите результативной игрой впереди, забивают немало каждый поединок. Поэтому прогнозирую победу Динамо благодаря голу Ваната. В общем считаю, что Владислав имеет все шансы стать лучшим бомбардиром УПЛ по итогам этого сезона", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, матч между Полесьем и Динамо состоится уже сегодня, 6 октября. Начало встречи в 15:00.

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