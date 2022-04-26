"Футбол – моя большая страсть. Пока я могу передавать его своим игрокам, хочу оставаться верным этому виду спорта.

Луческу намекнул, когда завершит тренерскую карьеру

В 2009 году в Донецке у меня произошел легкий сердечный приступ, но, к счастью, я быстро поправился. Еще одна моя слабость – искусство, которое вместе с чтением литературы создает питательный баланс в футбольной повседневной жизни", – цитирует Луческу Augsburger Allgemeine .

Напомним, что Мирча возглавляет Динамо с лета 2020 года. В прошлом сезоне он во главе киевлян выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Украины.