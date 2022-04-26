"Футбол – моя велика пристрасть. Поки я можу передавати його своїм гравцям, хочу залишатися вірним цьому виду спорту.

Луческу натякнув, коли завершить тренерську кар'єру

У 2009 році у Донецьку у мене стався легкий серцевий напад, але, на щастя, я швидко одужав. Ще одна моя слабкість – мистецтво, яке разом із читанням літератури створює живильний баланс у футбольному повсякденні", – цитує Луческу Augsburger Allgemeine.

Нагадаємо, Мірча очолює Динамо з літа 2020 року. Минулого сезону він разом з киянами виграв Кубок, Суперкубок та чемпіонат України.

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