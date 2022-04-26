Не лише футбол: Луческу назвав свою слабкість
Головний тренер Динамо Мірча Луческу по-філософськи відповів на чергове запитання про завершення тренерської кар'єри.
"Футбол – моя велика пристрасть. Поки я можу передавати його своїм гравцям, хочу залишатися вірним цьому виду спорту.
Луческу натякнув, коли завершить тренерську кар'єру
У 2009 році у Донецьку у мене стався легкий серцевий напад, але, на щастя, я швидко одужав. Ще одна моя слабкість – мистецтво, яке разом із читанням літератури створює живильний баланс у футбольному повсякденні", – цитує Луческу Augsburger Allgemeine.
Нагадаємо, Мірча очолює Динамо з літа 2020 року. Минулого сезону він разом з киянами виграв Кубок, Суперкубок та чемпіонат України.
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