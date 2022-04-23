"У меня еще два года контракта, я не знаю, что будет дальше и как будут развиваться события.

Кучук оценил перспективы украинского футбола после завершения войны

Футбол – это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как могут это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Всё зависит от того, что вы понимаете под жизнью. Я к этому привык, этим занимаюсь уже 60 лет", – цитирует Луческу Prosport.ro.

Напомним, контракт 76-летнего Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года.

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