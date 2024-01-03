Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески хотели бы сменить МЛС на Серию А.

Инсинье и Бернардески планируют покинуть Торонто, цвета которого защищали последние несколько лет. Как информирует Gazzetta dello Sport, оба итальянца так и не сумели адаптироваться в лиге МЛС. Универсал-латераль Бернардески с радостью вернулся бы в Ювентус, а вингер Инсинье – в Наполи. Однако сейчас это кажется нереальным, особенно для левого вингера.

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Сообщается, что неплохим для Лоренцо выглядит вариант с Лацио, который тренирует бывший наставник капитана Наполи Маурицио Сарри. Президент "орлов" Клаудио Лотито не хочет тратить большие деньги во время зимнего трансферного окна, поэтому уже размышляет над возможностью бесплатного подписания Инсинье.

Напомним, что Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески выиграли Евро-2020 в составе сборной Италии. Гол Бернардески в послематчевой серии пенальти с Англией принёс "Скуадре адзурре" золотые медали.

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