В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Серхио Рамос реализовал пенальти в ворота Ланса, который, впрочем, не спас Севилью от поражения и вылета из еврокубков. Однако этот гол позволил 37-летнему ветерану вырваться в лидеры особого рейтинга.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR формирует список самых результативных защитников в истории Лиги чемпионов. Сразу важно расставить акценты на разной трактовке позиции защитника в двух ключевых рейтингах от УЕФА и IFFHS. С учетом этого и будем анализировать нашу семерку лучших.

Серхио Рамос (17)

Реал, ПСЖ, Севилья

Никаких споров по поводу лидера рейтинга. Четыре титула победителя Лиги чемпионов, 19 сезонов, 142 матча, 17 голов (дебютный датированный 2005-м годом) – это все наследие Серхио Рамоса. Крайний забитый мяч испанец оформил с пенальти в стиле Паненки – для него это 12-й аналогичный удар (Рамос промахнулся лишь однажды). Возможно, поединок с Лансом в декабре 2023-го станет прощальным для Серхио в ЛЧ. Как бы там ни было, его имя уже в истории, а конкурентов на горизонте не заметно.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Роберто Карлос (16)

Реал, Фенербахче

Показатель уникального бразильца мог бы быть большим, если бы не голевая засуха в конце карьеры. В четырех последних сезонах в ЛЧ Роберто Карлос никак не мог забить (в общей сложности 34 матча подряд без голов). Зато защитник мадридцев настрелял изрядно до этого. Он ни разу не забивал в Лиге чемпионов с пенальти, однако семь раз отправлял мяч в сетку после прямых ударов со штрафного.

Жерар Пике (16)

Манчестер Юнайтед, Барселона

Дебютный гол в ЛЧ испанец забил в ворота Александра Шовковского в 2007 году. Тогда защитник выступал за МЮ. Прощальный мяч в турнире Жерар также записал в актив в игре с Динамо 14 лет спустя. Вообще, четверть своих голов Пике оформил в поединках с украинскими командами: трижды забивал Динамо и еще раз Шахтеру. Следует добавить, что результативность Пике была предвестником успеха для его команд. Если он забивал, то МЮ/Барселона не проигрывали (15 побед и одна ничья).

Highest-scoring defenders in competition history:



️ Sergio Ramos

️ Gerard Piqué

️ Roberto Carlos

️ Iván Helguera#UCL pic.twitter.com/14Uw8rhnlB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2023

Иван Эльгера (15)

Реал, Валенсия

Первое несовпадение в нашем рейтинге. УЕФА считает легендарного испанца защитником, а IFFHS резонно замечает – Эльгера значительную часть карьеры провел не в обороне, а в центре поля. Так что львиная доля из его 15 голов забита формально не защитником. Особенно это касается первых сезонов в Лиге чемпионов, когда Иван действовал на позиции опорника.

Рональд Куман (13)

Аякс, ПСВ, Барселона

Еще один спорный момент. Все из-за периодов, в которые забивал защитник Барселоны. IFFHS ведет свой рейтинг без разделения на Кубок чемпионов и Лигу чемпионов – а Рональд Куман отмечался как раз на рубеже эпох и турниров (4+9). Маэстро стандартов сначала организовал два Кубка чемпионов: в 1988-м для ПСВ (забил в серии пенальти), а в 1992-м для Барселоны (отличился со штрафного в дополнительное время). В Лиге чемпионов Куман зажигал еще больше. Особенно в сезоне 93/94, когда в 12 поединках забил 8 голов (два из них киевскому Динамо).

Дани Алвес (12)

Севилья, Барселона, Ювентус, ПСЖ

Формально еще один футболист из нашего списка, официально не попрощавшийся с футболом, как и Серхио Рамос. Но по известным причинам Дани Алвес, вероятно, не сможет улучшить показатель забитых голов в ЛЧ. Кстати, бразилец остается единственным из перечня самых результативных защитников, кто выступал в турнире за четыре команды и забивал за каждую из них.

Кристиан Пануччи (11)

Милан, Реал, Рома

Итальянский защитник провел 11 сезонов в Лиге чемпионов и ювелирно распределил свои голы. Пануччи не забивал только в трех розыгрышах ЛЧ. Кристиана смело можно называть королем воздуха, ведь 7 из 11 голов в Лиге чемпионов он забил после ударов головой.