Существует большая вероятность того, что в зимнее трансферное окно Дженоа потеряет ключевого центрального защитника – на Раду Дрэгушина охотится Тоттенхэм, который предлагает "грифонам" 25-30 млн евро. Как информирует Corriere dello Sport, боссы генуэзского клуба уже приступили к составлению списка игроков, которые могли бы заменить румынского защитника.

Рома в последний момент сорвала трансфер Бонуччи – "старенького" чемпиона Европы сочли нерентабельным

Сообщается, что Дженоа решила рассмотреть вариант с защитником берлинского Униона Леонардо Бонуччи, который мечтает о возвращении на родину. У экс-звезды Ювентуса осталось 6 месяцев контракта с немецким клубом, но он может уйти на правах свободного агента уже в январе. Ранее Бонуччи был связан с переходом в Рому, но боссы римлян отказались от этого трансфера после протестов болельщиков.

В этом сезоне Бонуччи сыграл за берлинцев 10 матчей и отметился одним голом.

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