Інсіньє і Бернардескі планують покинути Торонто, кольори якого захищали останні кілька років. Як інформує Gazzetta dello Sport, обидва італійці так і не зуміли адаптуватися в лізі МЛС. Універсал-латераль Бернардескі з радістю повернувся б до Ювентуса, а вінгер Інсіньє – до Наполі. Однак наразі це здається нереальним, особливо для лівого вінгера.

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Повідомляється, що непоганим для Лоренцо виглядає варіант із Лаціо, який тренує колишній наставник капітана Наполі Мауріціо Саррі. Президент "орлів" Клаудіо Лотіто не хоче витрачати великі гроші під час зимового трансферного вікна, тому вже розмірковує над можливістю безкоштовного підписання Інсіньє.

Нагадаємо, що Лоренцо Інсіньє та Федеріко Бернардескі виграли Євро-2020 у складі збірної Італії. Гол Бернардескі в післяматчевій серії пенальті з Англією приніс "Скуадрі адзуррі" золоті медалі.

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