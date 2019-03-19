Не такой, как Мораес – защитник Лацио получил вызов в сборную Италии, но решил ждать приглашения из Бразилии

Защитник римского Лацио Луис Фелипе решил не менять родину и отказался от возможности играть за итальянскую молодежную сборную.

Центрбек "орлов" не будет играть за команду Италии U-21, хотя имел такую возможность.

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Недавно главный тренер итальянской молодежки Луиджи Ди Бьяджо вызвал 21-летнего Фелипе на товарищеские матчи с австрийскими и хорватскими сверстниками в конце марта. Эти поединки станут одним из этапов подготовки к Евро-2019, которое уже в июне пройдет на Аппенинах – в пяти городах Италии, а также в Сан-Марино.

Защитник Лацио приехал в лагерь команды, но там в разговоре с Ди Бьяджо сообщил, что будет ждать вызов в бразильскую сборную. Штаб "Скуадры Адзурры" не стал делать лишних преград Фелипе и тот вернулся в Рим. Позже он в своем Instagram поблагодарил Итальянскую федерацию футбола за приглашение в сборную.

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"Футбол – это прежде всего сердце и чувства, поэтому я уверен, что мой выбор будет понят", – отметил бразилец, который недавно получил второе гражданство.

Луис Фелипе родился в небольшом городке Колина в бразильском штате Сан-Паулу. На взрослом уровне он дебютировал за клуб Итуано, а в 2016 году перебрался в Италию. Сезон 2016/17 центральный защитник провел в аренде за Салернитану, а с прошлого начал играть в Лацио. В нынешнем сезоне Фелипе провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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