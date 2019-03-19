Не такий, як Мораєс – оборонець Лаціо отримав виклик до збірної Італії, але вирішив чекати на запрошення з Бразилії

Захисник римського Лаціо Луїс Феліпе вирішив не змінювати батьківщину та відмовився від можливості грати за італійську молодіжну збірну.

Центрбек "орлів" не гратиме за команду Італії U-21, хоча мав таку можливість.

Мораєс офіційно викликаний до збірної України

Нещодавно головний тренер італійської молодіжки Луїджі Ді Б'яджо викликав 21-річного Феліпе на товариські матчі з австрійськими та хорватськими однолітками наприкінці березня. Ці поєдинки стануть одним із етапів підготовки до Євро-2019, яке вже в червні пройде на Аппенінах – у п'яти містах Італії, а також у Сан-Маріно.

Захисник Лаціо приїхав до табору команди, але там у розмові з Ді Б'яджо розповів, що чекатиме на виклик до бразильської збірної. Штаб "Скуадри Адзурри" не став чинити зайвих перепон Феліпе й той повернувся назад до Риму. Пізніше він у своєму Instagram подякував Італійській федерації футболу за запрошення до збірної.

Мораєс був найрезультативнішим бразильцем в Європі до натуралізації – Україна врятувала честь Неймара

"Футбол – це передусім про серце та почуття, тому я впевнений, що мій вибір зрештою зрозуміють", – відзначив бразилець, який нещодавно отримав друге громадянство.

Луїс Феліпе народився у невеличкому містечку Коліна в бразильському штаті Сан-Паулу. На дорослому рівні він дебютував за клуб Ітуано, а в 2016 році перебрався до Італії. Сезон 2016/17 центральний оборонець провів в оренді за Салернітану, а з минулого почав грати за Лаціо. У нинішньому сезоні Феліпе провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається