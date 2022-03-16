"По моему мнению, санкции против России должны быть еще более жесткими. Россия должна почувствовать гнев мира за то, что она делает с Украиной. Но я верю в смысл санкций, прежде всего, в военной, экономической и политической сферах. Для меня мир спорта – это нечто иное. Я человек, который всем сердцем любит спорт, поэтому буду защищать его идеи.

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Благодаря спорту люди становятся друзьями, сокращают дистанцию ​​между собой. Хорошие вещи можно пропагандировать с помощью спорта. Многие российские спортсмены являются призерами, чемпионами мира... По моему мнению, не стоит приравнивать их к российской армии в Украине, к российским олигархам и, наконец, к Путину.

Давайте взглянем на мир тенниса. Россияне все еще могут играть в одиночном разряде. Может, это верный путь? Потому что в других сферах, о которых я упоминал, санкции против России должны быть даже сильнее тех, с которыми мы имеем дело сейчас.

Я все еще верю, что российские спортсмены могут сыграть положительную роль. Если они выступают за пределами России, то могут увидеть, что говорят о России в других странах. Находясь за границей, такой спортсмен смотрит ужасные кадры из Украины на телевидении той страны, где он сейчас находится. И, возможно, позже, после возвращения в Россию, он расскажет друзьям и родственникам, что думает мир о российском вторжении", – рассказал Мирча Луческу Sportowe Fakty.

Напомним, после начала войны тренер Динамо уехал в Румынию. Также Луческу помог покинуть Украину нескольким футболистам и их семьям.

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