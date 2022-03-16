"То, что сейчас происходит в Украине – это криминал. Путин – преступник. Это варварская война. Мы видим, как умирают дети и женщины. Бомбардируют больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину. Она борется не только за свою свободу, а и за свободу Европы!

Повторяю: Путин – преступник. То, что происходит в Украине, худшее, что можно было представить. Я уехал в Румынию, но все еще пытаюсь помогать разными способами – в частности, игрокам, с которыми общаюсь.

"Украинцы и россияне жили вместе, как братья": Луческу не поддержал изоляцию России от международных турниров

Не ожидал, что такое можно случиться. Можно было предположить, что что-то такое случится, но разве что в Донецкой и Луганской областях... Я бы никогда не подумал, что Киев и другие украинские города будут бомбить, а некоторые даже сравняют с землей.

Потому я говорю, что это все варварство. Я помню свои годы работы в Шахтере. У нас там было много национальностей – среди них русские и украинцы. Никакой проблемы не было. Мы вместе работали в клубе, и эти игроки были друзьями и за пределами поля. А сейчас мы становимся свидетелями таких безумных вещей. Трудно это принять.

Надеюсь, что еще вернусь в Украину. Верю в это. Я категорически против этой войны. Опустошен тем, что эта война принесла Украине. Этот ужас нужно остановить. Надеюсь, что Украина с помощью других государств выиграет эту войну", – рассказал Луческу Sportowe Fakty.

Россия напала на Украину: CAS отклонил жалобу россиян, Шевченко примет беженцев, Суркис ответил фанатам Динамо (LIVE)