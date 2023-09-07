Кике Сетьен умудрился настроить всю команду против себя уже спустя 10 дней после начала работы в клубе.

Relevo раскрыл истинные причины увольнение Кике Сентьена с поста главного тренера Вильярреала. Согласно источнику, Сетьен умудрился настроить всю команду против себя уже спустя 10 дней после начала работы в клубе. Тренер коверкал имена своих подопечных: Йереми Пино тренер называл "Йераем", Пепе Рейна превратился в "Мигеля" просто потому что он напоминал тренеру отца вратаря, а аналитик Дэвид Фустер "стал" "Раулем".

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Несмотря на первое недовольство игроков новым тренером, руководство Вильярреала заняло сторону Сетьена. Однако время расставило всё по своим местам и доказало правду футболистов: летом тренер пропал из виду почти на месяц, и за этот период времени ни с кем не общался.

Когда же тренировки летом возобновились, Сетьен настоял на том, чтобы тренировки начинались в 10:30, как и прежде. Игроки были против столь раннего начала сессий из-за детей, которых утром нужно отвозить в школы. Сенаторы раздевалки - Рейна, Парехо и Капу – попросили тренера перенести начало тренировок на час дня, но Сетьен отказался. На следующий день Капу в знак протеста намеренно опоздал на тренировку. Несмотря на то, что он был лучшим игроком Вильярреала во время летней предсезонки, тренер исключил его из стартового состава на матч первого тура нового чемпионата с Бетисом. Полузащитник вышел только на замену и из-за своей злости на тренера не продемонстрировал на поле свои лучшие качества. Поражение в этой встрече со счётом 1:2 всё усугубило – в раздевалке Вильярреала после матча с Бетисом было очень горячо.

Relevo отмечает, что после этой ситуации команда перестала верить в Сетьена, а Сетьен – в команду. Последней каплей стало то, что на следующий день после поражения от Кадиса (1:3) тренер запланировал странную тренировку на утро, чтобы успеть совершить поездку на матч легенд. Он спланировал тот день так, чтобы он соответствовал его личным планам – интересы команды оказались на втором месте.

Тогда же руководство Вильярреала и приняло решение об увольнении наставника.

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