Кіке Сетьєн примудрився налаштувати всю команду проти себе вже через 10 днів після початку роботи в клубі.

Relevo розкрив справжні причини звільнення Сентьєна з посади головного тренера Вільяреала. Згідно з джерелом, Сетьєн примудрився налаштувати всю команду проти себе вже через 10 днів після початку роботи в клубі. Тренер перекручував імена своїх підопічних: Єремі Піно тренер називав "Єраєм", Пепе Рейна перетворився на "Мігеля" просто тому що він нагадував тренеру батька воротаря, а аналітик Девід Фустер "став" "Раулем".

Рауль може очолити іменитий іспанський клуб – легенда Реала став несподіваним фаворитом

Незважаючи на перше невдоволення гравців новим тренером, керівництво Вільяреала стало на бік Сетьєна. Однак час розставив усе на свої місця і довів правду футболістів: влітку тренер зник з поля зору майже на місяць, і за цей період часу ні з ким не спілкувався.

Коли ж тренування влітку відновилися, Сетьєн наполіг на тому, щоб заняття починалися о 10:30, як і раніше. Гравці були проти такого раннього початку сесій через дітей, яких вранці потрібно відвозити до шкіл. Сенатори роздягальні – Рейна, Парехо і Капу – попросили тренера перенести початок тренувань на годину дня, але Сетьєн відмовився. Наступного дня Капу на знак протесту навмисно запізнився на тренування. Попри те, що він був найкращим гравцем Вільяреала під час літньої передсезонки, тренер виключив його зі стартового складу на матч першого туру нового чемпіонату з Бетісом. Півзахисник вийшов лише на заміну і через свою злість на тренера не продемонстрував на полі свої найкращі якості. Поразка в цій зустрічі з рахунком 1:2 все погіршила – у роздягальні Вільяреала після матчу з Бетісом було дуже гаряче.

Relevo зазначає, що після цієї ситуації команда перестала вірити в Сетьєна, а Сетьєн – у команду. Останньою краплею стало те, що наступного дня після поразки від Кадіса (1:3) тренер запланував дивне тренування на ранок, щоб встигнути здійснити поїздку на матч легенд. Він спланував той день так, щоб він відповідав його особистим планам – інтереси команди опинилися на другому місці.

Тоді ж керівництво Вільяреала й ухвалило рішення про звільнення наставника.

Мессі, Роналду та ще 15 суперзірок у глибокій старості – ШІ показав, як виглядатимуть футболісти через 50 років