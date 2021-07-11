"Давайте не будем об этом. Если обратить внимание на Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда её не выигрывал. Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектный. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир", – цитирует Роналдо Marca.

Аргентина – Бразилия: Месси расплакался сразу после финального свистка – эмоциональное видео

Отметим, что Месси впервые в своей карьере завоевал титул в составе сборной Аргентины, до этого уступив в трех финалах международных турниров.

Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Копа Америка-2021 и добыла 15-й Кубок Америки в своей истории.

Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие