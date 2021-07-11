Копа Америка-2021, финал

Аргентина – Бразилия – 1:0

Голы: Ди Мария, 22

Аргентина (стартовый состав): Эмилиано Мартинес – Монтиэль, Ромеро, Отаменди, Акунья – де Пауль, Паредес, Ло Чельсо – Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария.

Бразилия (стартовый состав): Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Ренан Лоди – Каземиро, Фред – Ришарлисон, Пакета, Эвертон – Неймар.

Пока большинство болельщиков ждут финала Евро-2020 между Италией и Англией, в Южной Америке в тот же день, 11 июля, был запланирован другой великий матч. В финале Копа Америка-2021 встречались Бразилия и Аргентина – мировые гранды, которые должны были определить обладателя трофея. Матч Аргентина – Бразилия стартовал в 3:00 по киевскому времени на легендарной Маракане в Рио-де-Жанейро.

Именно "селесао" является действующим обладателем трофея, а всего в активе Бразилии 9 побед на турнире. Аргентина 14 раз становилась сильнейшей командой континента, но в последний раз "альбиселесте" завоевывали это звание еще в 1993 году. Интересно, что аргентинцы проиграли 14 финалов Копы – больше среди всех команд. Рекордсменом турнира остается Уругвай – 15 титулов победителя Копа Америка. Напомним, проведение 47-го розыгрыша турнира находилось под угрозой, ведь Копа должна была состояться в Колумбии и Аргентине, которые поочередно потеряли право принимать матчи. За неполных две недели до старта соревнований организаторы экстренно перенесли все поединки в Бразилию.

Копа Америка-2021: Месси не смог стать единоличным лучшим игроком турнира – неожиданные итоги

Для Лионеля Месси это был очередной шанс наконец-то выиграть серьезный трофей в составе национальной команды Аргентины. Ранее легенда Барселоны побеждал только на чемпионате мира U-20 в 2005-м и Олимпиаде-2008. А вот с по-настоящему большими турнирами никак не складывалось – серебро ЧМ-2014, три вторых места и бронза на Копа Америка. Этот финал, возможно, стал последним для Месси, ведь следующая Копа запланирована только на 2024-й, когда легенде будет уже 37 лет.

Заметим, на пути к финалу Бразилия выиграла группу с Перу, Колумбией, Эквадором и Венесуэлой. В плей-офф с одинаковым счетом 1:0 были обыграны Чили и Перу. Аргентина финишировала первой в квинтете с Уругваем, Парагваем, Чили и Боливией. В 1/4 Месси и Ко разобрались с Эквадором (3:0) и Колумбией в серии пенальти.

Это был четвертый финал Копы между Аргентиной и Бразилией – "альбиселесте" победили в 1937-м, а две следующие встречи (2004 и 2007) выиграли уже бразильцы, которые сегодня имели еще и преимущество в виде домашнего поля и присутствия пусть и немногочисленных болельщиков.

То, что будет жарко, стало ясно уже на стартовых секундах игры, когда Отаменди жестко принял на бедро Эвертона. Даже без фола. А вот Фред на 151-й секунде получил желтую карточку за грубую игру против Монтиэля. Самая быстрая желтая в финалах турнира для бывшего хавбека Шахтера. А вот моментов в стартовые минуты не было от слова совсем – только на 13-й удар Неймара был заблокирован. В том же моменте форварду ПСЖ порвали шорты – даже экипировка не выдержала напряжения финала.

Кристиан Ромеро (одноклубник Малиновского в Аталанте) продемонстрировал впечатляющее хладнокровие, эффектно разобравшись с оппонентом в собственной штрафной. Наверное, лучший эпизод стартовой 15-минутки, которая больше запомнилась грубостью и нервами. Команда Лионеля Скалони попыталась пройти правым флангом к воротам Эдерсона, но Фред роскошно сыграл в отборе против Ди Марии. Настоящий мастер-класс.

И первый же момент в матче воплотился в гол. На 22-й минуте Ди Мария принял мяч после классного длинного паса де Пауля, а вторым касанием перебросил Эдерсона. Лоди не сумел принять мяч, выпустив Ди Марию на ударную позицию. 1:0 в пользу Аргентины, шок для Бразилии!!!

#CopaAmérica



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



Argentina Brasil #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Этот забитый мяч раскрыл игру. Мартинес забрал мяч после удара Каземиро, а Ди Мария мог оформить дубль – удар атакующего хавбека ПСЖ заблокировал Тьягу Силва, а Лаутаро не успел на добивание. Впервые пробил и Лео Месси – мимо ворот. Сел на желтую и важный игрок сборной Аргентины. Это Паредес получил предупреждение, а опасный штрафной не использовал Неймар, попав в стенку. 17 фолов за 33 минуты – статистика, которая красноречиво свидетельствовала о градусе напряжения в матче.

Ди Мария – лучший игрок первого тайма – получил повреждение, но после получения помощи таки продолжил игру. Активнее провели бразильцы последние минуты тайма, но создали лишь один полумомент после углового. 1:0 для Аргентины, которая оказалась в 45 минутах от долгожданного трофея.

В перерыве Тите пошел ва-банк, выпустив Фирмино вместо Фреда. Несмотря на это, Аргентина забрала мяч в первые минуты второго тайма и имела момент. Месси нашел Ди Марию в штрафной, но удар Анхеля заблокировали. Тут же "альбиселесте" едва не остались в меньшинстве после грубого фола Ло Чельсо против Неймара. Повезло, что только желтая.

Ришарлисон на 52-й минуте протолкнул мяч в сетку после паса Пакета, но радость Бразилии прервал арбитр. Офсайд, который действительно был. А вот в следующем эпизоде ​​уже Мартинес спас Аргентину. Неймар отдал роскошный пас на Ришарлисона, Акунья провалился, потеряв позицию, однако форвард Эвертона проиграл дуэль голкиперу. Невероятный шанс упустили бразильцы. Неймар упал в штрафной – нет пенальти, да еще и офсайд. Занервничал десятка "селесао", отмахнувшись от де Пауля. Без санкций для главной звезды пентакампеонов.

Винисиус сменил Эвертона, а у Аргентины Гвидо Родригес с Тальяфико вышли вместо Паредеса и Ло Чельсо соответственно. Напомнил о себе Месси, который обыграл двух оппонентов и упал в штрафной – опять нет 11-метрового.

"Альбиселесте" всем составом отошли на свою половину поля, но таких провалов, как на старте тайма, у ворот Эмилиано Мартинеса больше не было. Роберто Фирмино, который вышел на поле в перерыве, совершенно не получал мяч. Явно неудачный выход форварда Ливерпуля. А вот фолов, как и раньше, было крайне много – в течение каких-то 5-ти минут желтые карточки получили де Пауль, Лоди и Пакета. Двое последних почти сразу ушли с поля, уступив место Габиголу с Эмерсоном.

Немного не хватило Лаутаро Мартинесу – Данило снял мяч с головы нападающего Интера после мягкой подачи Ди Марии в одной из контратак Аргентины. Очередное падение в штрафной – на этот раз от Габигола. Очередные претензии, очередной конфликт, очередная пауза в пользу Аргентины. Уругвайский рефери последовательный – за такие вещи пенальти сегодня не будет.

Отаменди очередным грубым фолом против Неймара спровоцировал потасовку. Когда-то это должно было случиться. Без удалений, только желтая для центрбека, который наиграл на нее еще в первом тайме. И тут же момент у Бразилии – Винисиус отдал на Габигола, тот бил в ближний, но только угловой.

Шанс у Бразилии на 88-й после стандарта. Габигол подобрал отскок и пробил под перекладину – сейв Мартинеса спасает Аргентину!!! А вот Месси упустил еще лучший момент. Лео получил классный пас от де Пауля, хотел убрать Эдерсона на замахе, но в решающий момент не удержался на ногах и упал. Очень нервные последние минуты. Пауза, вызванная кровавым повреждением Монтиэля, несколько снизила градус напряжения.

Арбитр добавил 5 минут, но гол Ди Марии так и остался единственным. Месси и Ко выстояли. Аргентина после поражения в 4-х последних финалах Копа Америка и решающем матче ЧМ-2014, наконец-то триумфует – первая большая победа с 1993 года. 43-летний Лионель Скалони, который возглавил команду в 2018-м, привел "альбиселесте" к желанному триумфу, а Лионель Месси выиграл первый серьезный трофей в футболке сборной! 14-й титул победителя Копа Америка в истории Аргентины, которая сравнялась с Уругваем. Теперь эти команды являются рекордсменами турнира.