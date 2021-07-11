"Давайте не будемо про це. Якщо звернути увагу на Ліги чемпіонів, то можна сказати, що я ніколи її не вигравав. Не принижуйте заслуги коротуна, він дуже ефектний. Що він робить, що він зробив... Він закохав у себе весь світ", – цитує Роналдо Marca.

Аргентина – Бразилія: Мессі розплакався одразу після фінального свистка – емоційне відео

Зазначимо, що Мессі вперше у своїй кар'єрі здобув титул у складі збірної Аргентини, до цього поступившись у трьох фіналах міжнародних турнірів.

Нагадаємо, збірна Аргентини мінімально обіграла Бразилію (1:0) у фіналі Копа Амеріка-2021 та здобула 15-й Кубок Америки у своїй історії.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття