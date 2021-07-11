Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был очень рад долгожданному триумфу в составе национальной команды.

Сразу после финального свистка Лео закрыл лицо руками, после чего к нему подбежали партнеры по сборной Аргентины и обняли своего капитана.

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Такая эмоциональность понятна, поскольку Месси впервые в своей карьере выиграл трофей в составе национальной команды. Лионель уже был близок к победе на ЧМ-2014 и на двух подряд Кубках Америки в 2015 и 2016 годах, однако проиграл в трех финалах.

Напомним, сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Копа Америка-2021 и добыла 15-й Кубок Америки в своей истории.

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